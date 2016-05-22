Уроженец Нижнего Тагила включён в состав сборной России на Чемпионат Европы по футболу
22 мая 2016, 12:40СпортПавел Щербина
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Чемпионат Европы по футболу начнётся во Франции 10 июня 2016 года. Сборная России сыграет свой первый матч на чемпионате днём позже.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уроженец Нижнего Тагила, воспитанник футбольной школы Свердловской области - Олег Шатов включён в состав сборной России для участия в предстоящем Чемпионате Европы. Информация об этом была опубликована на официальном сайте РФС.
TagilCity.ru напоминает о том, что ранее 25-летний полузащитник «Зенита» из Нижнего Тагила получил звание мастера спорта России по футболу.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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