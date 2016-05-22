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Уроженец Нижнего Тагила включён в состав сборной России на Чемпионат Европы по футболу
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Уроженец Нижнего Тагила включён в состав сборной России на Чемпионат Европы по футболу

22 мая 2016, 12:40СпортПавел Щербина
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