Воспитанники детдомов Нижнего Тагила вышли на «Зарядку со стражем порядка» (ФОТО)

Зарядка со стражами порядка началась с разминки. Ребятами руководили инструкторы по боевой подготовке Роберт Рустамян и Денис Афонасьев. После ребята распределились по командам и приняли участие в эстафете от «Ратника». В каждой из четырех команд участвовали сотрудники ППС, уголовного розыска, ДПС дежурной части.