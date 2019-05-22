Россия обыграла Швецию со счетом 7:4 на ЧМ по хоккею

Российская команда забила шесть шайб за период, как отмечают эксперты, такого не было уже 25 лет. Первую шайбу в матче забили шведы, отличился Габриэль Ландненског, забив на восьмой минуте. Затем в активную атаку перешли российские спортсмены. На 21-й минуте шайбу в ворота соперников забил Артем Анисимов. Следом за ним на 25-й минуте отличился Евгений Дадонов. Третий гол на счету Александра Овечкина, он забил на 29-й минуте. На 35-й минуте матча шайба в ворота шведов прилетела от Кирилла Капризова. На 38-й минуте гол забил Михаил Григоренко. Следом за ним — Евгений Малкин.