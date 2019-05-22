Россия обыграла Швецию со счетом 7:4 на ЧМ по хоккею
21 мая на ЧМ по хоккею сборная России разгромила сборную Швеции со счетом 7:4.
Российская команда забила шесть шайб за период, как отмечают эксперты, такого не было уже 25 лет. Первую шайбу в матче забили шведы, отличился Габриэль Ландненског, забив на восьмой минуте. Затем в активную атаку перешли российские спортсмены. На 21-й минуте шайбу в ворота соперников забил Артем Анисимов. Следом за ним на 25-й минуте отличился Евгений Дадонов. Третий гол на счету Александра Овечкина, он забил на 29-й минуте. На 35-й минуте матча шайба в ворота шведов прилетела от Кирилла Капризова. На 38-й минуте гол забил Михаил Григоренко. Следом за ним — Евгений Малкин.
После этого шведы предпринимали попытки отыграться, однако догнать россиян было уже сложно. На 53-й минуте шведы смогли прорвать оборону, гол забил Уильям Нюландер. Ему ответил Дмитрий Орлов, забив седьмую шайбу. На 57-й и 59-й минутах шведы загнали в ворота россиян две шайбы, однако это не спасло их положение. Российская сборная одержала победу.
За время ЧМ-2019 россияне не проиграли ни разу. Впереди у хоккеистов игра со сборной США.