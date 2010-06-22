3-й этап кубка России по маунтинбайку пройдёт на горе Белая

Кубок России по экстремальным видам проводится ежегодно с 2001 года. Соревнования столь высокого уровня в этом экстремальном виде спорта будут проводиться в Свердловской области впервые, отмечает пресс-служба горнолыжного комплекса. Проведение Этапа Кубка России определялось результатами ежегодной биржи, которая проводилась среди горнолыжных комплексов самых разных регионов. Членами комиссии Федерации Велосипедного Спорта России оценивались, в том числе, протяженность и сложность трассы. В результате «Гора Белая» получила право проведения 3-го Этапа Кубка России на своей территории. Соревнования примут участников из нескольких областей страны. Победитель войдет в состав сборной команды России и получит право представлять Россию на международных соревнованиях.