Международный шахматный турнир пройдет в г. Нижний Тагил
22 июня 2010, 16:11СпортArtem
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Шахматисты из Казахстана, Грузии, России приедут в Нижний Тагил для участия в VI международном шахматном мемориале памяти Е. Г.Зудова.
Официальное открытие шахматного турнира состоится 26 июня в 12.00 в «Металлург-Форуме». После открытия пройдет сеанс одновременной игры. Его проведут 18 сеансеров, среди которых международные гроссмейстеры и мастера ФИДЕ.
В рамках соревнования пройдут женский и мужской мастерские турниры с нормой международного мастера, а также рейтинг-турнир с учетом рейтинга ФИДЕ.
Турнир продлится до 4 июля. С 28 июня по 1 июля игры будут проходить с 16.00 до 18.00, 3 и 4 июля – с 10.00 до 20.00. Основное место проведения игр - НТИ УГТУ-УПИ.
JШахматный мемориал проводит Шахматно-шашечный цент при поддержке городской администрации, Управления по физической культуре, спорту и туризму, Свердловской Шахматной Федерации.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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