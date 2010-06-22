Международный шахматный турнир пройдет в г. Нижний Тагил

Официальное открытие шахматного турнира состоится 26 июня в 12.00 в «Металлург-Форуме». После открытия пройдет сеанс одновременной игры. Его проведут 18 сеансеров, среди которых международные гроссмейстеры и мастера ФИДЕ.

В рамках соревнования пройдут женский и мужской мастерские турниры с нормой международного мастера, а также рейтинг-турнир с учетом рейтинга ФИДЕ.

Турнир продлится до 4 июля. С 28 июня по 1 июля игры будут проходить с 16.00 до 18.00, 3 и 4 июля – с 10.00 до 20.00. Основное место проведения игр - НТИ УГТУ-УПИ.

JШахматный мемориал проводит Шахматно-шашечный цент при поддержке городской администрации, Управления по физической культуре, спорту и туризму, Свердловской Шахматной Федерации.