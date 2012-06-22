Четыре чемпиона из Нижнего Тагила будут участвовать в летних Олимпийских играх в Лондоне
На днях состоялся торжественный прием, где Глава города Валентина Исаева встретилась выдающимися спортсменами из Нижнего Тагила. Среди них были легкоатлетка Мария Савинова (СК «Спутник»), пловчиха Дарья Деева (МАОУ ДОД ДЮСШ «Юпитер»), гребцы Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец»).
Совсем скоровесь мир будет болеть летними Олимпийскими играми, и Россию будут представлятьчетыре спортсмена из Нижнего Тагила. Им, как и их тренерам были вручены благодарственныеписьма, а также для спортсменов учреждено денежное вознаграждение.
На приеметакже присутствовали обладатели чемпионских титулов Ирина Потеева, МаксимГазизов, Егор Климонов, Роман Суетин. В итоге создалось впечатление, что Тагил -кладезь чемпионов и мастеров спорта. Это не может не радовать, посколькуспортивные достижения тагильчан формируют имидж города.
Как сообщает пресс-служба Администрации города, в2012 году будет потрачено порядка 2,5 млн рублей, чтобы подготовитьпроектно-сметную документацию физкультурно-оздоровительного комплекса. Вбудущем центре планируется проводить тренировки и соревнования по плаванию,легкой атлетике, волейболу и другим видам спорта. Строительство начнется уже вследующем году, комплекс будет находиться на Гальянке.
Фото пресс-службы Администрации города
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