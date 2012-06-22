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Четыре чемпиона из Нижнего Тагила будут участвовать в летних Олимпийских играх в Лондоне
Сюжеты:
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Четыре чемпиона из Нижнего Тагила будут участвовать в летних Олимпийских играх в Лондоне

22 июня 2012, 09:27Спорт
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