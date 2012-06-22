Четыре чемпиона из Нижнего Тагила будут участвовать в летних Олимпийских играх в Лондоне

Совсем скоровесь мир будет болеть летними Олимпийскими играми, и Россию будут представлятьчетыре спортсмена из Нижнего Тагила. Им, как и их тренерам были вручены благодарственныеписьма, а также для спортсменов учреждено денежное вознаграждение.

На приеметакже присутствовали обладатели чемпионских титулов Ирина Потеева, МаксимГазизов, Егор Климонов, Роман Суетин. В итоге создалось впечатление, что Тагил -кладезь чемпионов и мастеров спорта. Это не может не радовать, посколькуспортивные достижения тагильчан формируют имидж города.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, в2012 году будет потрачено порядка 2,5 млн рублей, чтобы подготовитьпроектно-сметную документацию физкультурно-оздоровительного комплекса. Вбудущем центре планируется проводить тренировки и соревнования по плаванию,легкой атлетике, волейболу и другим видам спорта. Строительство начнется уже вследующем году, комплекс будет находиться на Гальянке.

Фото пресс-службы Администрации города

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