32 789 болельщиков пришли на матч Перу-Франция на «Екатеринбург Арене» (ФОТО)
22 июня, 11:05Спорт
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21 июня на «Екатеринбург Арене» состоялся матч между сборными Перу и Франции. Победу одержали французы со счетом 1:0. На матче 99% мест на трибунах были заняты.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге на матч между сборными Перу и Франции пришли 32 789 болельщиков при вместимости стадиона 33 061 место. Из этого следует, что «Екатеринбург Арена» была заполнена на 99%.
При этом на матче Египет-Уругвай, который состоялся в Екатеринбурге 15 июня, присутствовали чуть более 27 000 зрителей. Этот матч был признан самым малопосещаемым в рамках ЧМ-2018. Провал матча признал сити-менеджер Александр Якоб, который выразил надежду, что на следующую игру придет большее число болельщиков. Тогда FIFA объяснила пустые трибуны неявкой некоторых категорий болельщиков из клиентских групп.
Как пишет ZNAK, на матч между Перу и Францией пришли в основном перуанские болельщики.
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Фото: ZNAK
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