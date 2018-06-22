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32 789 болельщиков пришли на матч Перу-Франция на «Екатеринбург Арене» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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32 789 болельщиков пришли на матч Перу-Франция на «Екатеринбург Арене» (ФОТО)

22 июня, 11:05Спорт
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