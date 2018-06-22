Кондуктор в Екатеринбурге устроила скандал фанату из Перу из-за бесплатного проезда

Согласно правилам, в дни Чемпионата мира по футболу фанаты, имея при себе билеты на матч или паспорт болельщика, могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте.

Иностранный пассажир не имел при себе билеты, поэтому кондуктор потребовала оплатить проезд.

Свидетели сцены рассказали, что у человека был на шее паспорт болельщика, но этого для кондуктора оказалось недостаточно. Женщина скандалила несколько минут, передает «Вечерний Екатеринбург». Другие пассажиры предложили заплатить за перуанца, но женщина сказала, что это не положено. В итоге иностранец все равно проехал бесплатно.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что кондуктор напишет объяснительную по этому поводу. Вероятно, сотрудница транспортной компании получит предупреждение. Известно, что перуанец добрался до пункта назначения.