«Урал» выкупил у «Зенита» Андрея Панюкова

Ранее Панюков играл за «Урал» на правах аренды, теперь футбольный клуб выкупил его трансфер.

Как пояснил глава футбольного клуба Григорий Иванов, трансфер действительно состоялся, однако он не хотел бы разглашать финансовые аспекты.