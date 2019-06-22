«Урал» выкупил у «Зенита» Андрея Панюкова

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Форвард Андрей Панюков официально стал игроком ФК «Урал» в Екатеринбурге, пишет «Советский спорт».
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее Панюков играл за «Урал» на правах аренды, теперь футбольный клуб выкупил его трансфер.
Как пояснил глава футбольного клуба Григорий Иванов, трансфер действительно состоялся, однако он не хотел бы разглашать финансовые аспекты.
За минувший сезон Панюков забил шесть мячей в 21-м матче в российской премьер-лиге.
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