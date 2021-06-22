Сразу в двух видах плавания на Олимпиаде-2021 выступит спортсменка из Нижнего Тагила

Сразу в двух видах плавания на Олимпиаде-2021 выступит спортсменка из Нижнего Тагила
Сразу в двух видах плавания на Олимпиаде-2021 выступит спортсменка из Нижнего Тагила
Сегодня, 09:13СпортФото: страница Анастисии Кирпичниковой во "ВКонтакте"
На летних Олимпийских играх в Токио в двух видах плавания выступит воспитанница спортивного клуба «Спутник» Анастасия Кирпичникова из Нижнего Тагила.

Анастасия Кирпичникова из нижнетагильского «Спутника» прошла квалификацию на летние Олимпийские игры в Токио, войдя в восьмерку сильнейших спортсменов на отборе в португальском Сетубале. Она стала первой россиянкой, которая сможет выступить на Играх сразу в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне.

Международные соревнования в Токио, где будет разыграно 37 комплектов наград, начнутся для Анастасии 24 июля и завершатся 5 августа. Для спортсменки из Нижнего Тагила это будут первые в ее жизни Олимпийские игры.

Напомним, в начале апреля Анастасия Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата России в плавании на 1,5 километра вольным стилем, установив новый рекорд России. А в середине мая тагильчанка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште. При этом она обновила рекорд России, который держался с 2008 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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