Рекорд России и два юношеских рекорда мира – в копилке у тагильчанки Дарьи Устиновой на Чемпионате Европы

Дарья Устинова на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров за три дня соревнований завоевала три золотые медали на дистанциях 50 м, 200 м на спине и в составе комбинированной женской эстафеты 4х100 м, установила четыре рекорда соревнований, два юношеских рекорда мира и России. Спортсменка считает, что на чемпионате Европы по водным видам спорта в Берлине у нее будет возможность улучшить свои личные достижения.

Когда на двухсотметровой дистанции объявили, что я установила юношеский рекорд мира, я сначала не поняла. Ведь я проплыла хуже, чем на чемпионате России, где установила рекорд мира. Но мне объяснили, что мои московские рекорды еще не утверждены. Сейчас фиксируется рекорды, несмотря на мои ранее установленные, - рассказала спортсменка. - У меня еще впереди взрослая Европа, где смогу улучшить это время. И теперь я точно знаю, что нужно для подтверждения рекордов. Например, при установлении рекорда нельзя снимать гидрокостюм до тех пор, пока судьи еще раз не убедятся, что он входит в число моделей, разрешённых ФИНА.

- Для тебя чемпионат Европы в Берлине является основным стартом сезона, а какие задачи стоят перед тобой на юношеском чемпионате?

- Здесь я должна показать максимально лучший результат, на который сейчас готова. К взрослой Европе буду подводиться отдельно.

- В прошлом году на юношеском чемпионате Европы в Познани тебя дисквалифицировали на твоей основной дистанции 200 м на спине. Вспоминаешь сейчас этот случай?

- Вспоминаю. Да и мне напоминают об этом частенько. Почему-то у меня на этой дистанции всегда возникают какие-нибудь проблемы. То дисквалифицируют, то переволнуюсь. На других дистанциях обычно такого не происходит.

- В Дордрехте спортсмены стартуют без использования специальных стартовых приспособлений. Ты уже привыкла к ним и даже немного изменила технику старта. Отсутствие платформы тебе сейчас создает какие-нибудь неудобства?

- Не могу сказать, что я привыкла к платформе. Я ее использовала только на чемпионате России. Хотя на мои рекорды в Москве стартовая платформа оказала определенное влияние.

- Если бы здесь была платформа, ты смогла бы повторить рекорды, установленные на чемпионате России?

- Поскольку здесь разница в сотых, десятых, думаю, что смогла бы. Без платформы у меня хуже получается, то соскользну со щита, то меня в бок унесёт.

- Тебя, кстати, в финале на дистанции 50 метров унесло к краю дорожки.

- Даже не знаю, почему так получилось. Бывает плыву рядом с дорожкой, а иногда по ней. Рука с дорожкой часто соприкасается. Я пытаюсь это контролировать, но когда надо плыть 50 м или ускоряться по дистанции, уже не обращаю на это внимание.

- Расскажи, почему задержали старт в женской комбинированной эстафете 4х100 м?

- У меня забрали аккредитацию для награждения на дистанции 50 м на спине и не отдали. Когда стали ее спрашивать перед стартом в эстафете, выяснилось, что ее у меня нет. Эстафету задержали. Организаторы стали искать аккредитацию – не нашли. Сказали, что если карточки не будет, то нас снимут с дистанции. Пришлось мне пойти искать. Когда я возвращалась обратно без аккредитации, то увидела девушку, которая нас не выпускала на старт. Она спокойно стояла с моей карточкой и с улыбкой спрашивала, не это ли я искала. Можете представить мое состояние.

- Как тебе плывется в этом бассейне? Говорят, вода здесь прохладная.

- Мне плыть в такой воде даже лучше. Когда я выхожу на старт разогретой и прыгаю в такую воду, меня это бодрит и освежает. Но я не придаю этому большое значение. В этот момент я думаю о том, как лучше проплыть свою дистанцию- цитирует спортсменку сайт федерации плавания России.

Максим Трубинов на чемпионате Европы занял 19 место на дистанции 100 метров баттерфляй это его первый международный опыт на соревнованиях такого ранга.

Поздравляем Дарью с успешным выступлением на чемпионате Европы и пожелаем нашим спортсменам успехов и удачи сообщили в учебно-спортивным отделом СК «Спутник».