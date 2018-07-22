542,3 млн рублей выделено на демонтаж трибун «Екатеринбург-Арены»

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В столице Урала за 542,3 миллиона рублей разберут трибуны на стадионе «Екатеринбург-Арена». Ликвидация состоится в рамках «Концепции наследия чемпионата мира по футболу».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «ЕТВ»
Сокращение трибун до 23 тысяч мест предусмотрено проектом об «адаптации стадионов к работе в режиме наследия». Обсуждение вопроса накануне прошло на президентском совете по физкультуре и спорту, который состоялся в Калининграде.
Так, в Екатеринбурге демонтируют временные трибуны с южной и северной стороны стадиона. 12 тысяч кресел будут переданы городам Свердловской области на безвозмездной основе.
Специалисты оценили, что на разбор временных трибун будет потрачено 570,8 миллиона рублей. Большая часть из этой суммы, согласно проекту, будет выделена государством. Еще 28,5 миллиона вложит Свердловская область. Во время проведения чемпионата мира по футболу вместимость трибун составила 35 тысяч мест.
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