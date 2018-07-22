542,3 млн рублей выделено на демонтаж трибун «Екатеринбург-Арены»

Сокращение трибун до 23 тысяч мест предусмотрено проектом об «адаптации стадионов к работе в режиме наследия». Обсуждение вопроса накануне прошло на президентском совете по физкультуре и спорту, который состоялся в Калининграде.

Так, в Екатеринбурге демонтируют временные трибуны с южной и северной стороны стадиона. 12 тысяч кресел будут переданы городам Свердловской области на безвозмездной основе.