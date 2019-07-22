«Урал» обыграл «Ахмат» со счетом 3:0

Игра прошла на «Екатеринбург-Арене» 21 июля. Гости первые 20 минут вели себя уверенно и создали несколько опасных моментов. Счет открыл Владимир Ильин. Во втором тайме гол забил полузащитник Отман Эль-Кабир. На 78-й минуте отличился Юрий Бавин.