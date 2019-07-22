«Урал» обыграл «Ахмат» со счетом 3:0

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ФК «Урал» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги одержал победу над ФК «Ахмат».
Сюжеты: Екатеринбург
Игра прошла на «Екатеринбург-Арене» 21 июля. Гости первые 20 минут вели себя уверенно и создали несколько опасных моментов. Счет открыл Владимир Ильин. Во втором тайме гол забил полузащитник Отман Эль-Кабир. На 78-й минуте отличился Юрий Бавин.
В настоящий момент свердловчане находятся на первом месте в турнирной таблице.
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