Туристам и велосипедистам скидки до 50%

туристам : только 23, 24 и 25 августа скидка 40% на весь ассортимент снаряжения для туризма и кемпинга брендов RockLand и GreenLand;

велосипедистам: скидки до 40% на велосипеды (Drag, Specialized, Trek, Verde bmx, Schwinn, Cube, Giant, Univega, Scott), велоаксессуары, велообувь и велоодежду;

студентам и школьникам: на рюкзаки объемом до 30 литров скидка 15%, на сумки до 30 литров – 20%;

еще туристам: на все рюкзаки «Манарага» скидка 20%;

туристам-водникам: байдарки и одежда для сплавов со скидками до 30%;

для женщин: одежда Lole для активного отдыха, для фитнеса, йоги и пилатеса со скидками до 40%;

пиратам: парусный катамаран «Ветер» в полной комплектации со скидкой 55%;

пенсионерам и людям с ограниченными возможностями: постоянная скидка 15% на весь ассортимент, в т.ч. на палки для скандинавской ходьбы;

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