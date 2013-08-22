Туристам и велосипедистам скидки до 50%
22 августа 2013, 09:00СпортПавел Сидоренко
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Никаких сказок, только чистая правда: в магазине «Манарага» полным ходом идёт сезонная распродажа товаров для спорта и активного отдыха со скидками до 50%!
Выбирайте то, что нужно именно Вам, из множества специальных предложений:
- туристам: только 23, 24 и 25 августа скидка 40% на весь ассортимент снаряжения для туризма и кемпинга брендов RockLand и GreenLand;
- велосипедистам: скидки до 40% на велосипеды (Drag, Specialized, Trek, Verde bmx, Schwinn, Cube, Giant, Univega, Scott), велоаксессуары, велообувь и велоодежду;
- студентам и школьникам: на рюкзаки объемом до 30 литров скидка 15%, на сумки до 30 литров – 20%;
- еще туристам: на все рюкзаки «Манарага» скидка 20%;
- туристам-водникам: байдарки и одежда для сплавов со скидками до 30%;
- для женщин: одежда Lole для активного отдыха, для фитнеса, йоги и пилатеса со скидками до 40%;
- пиратам: парусный катамаран «Ветер» в полной комплектации со скидкой 55%;
- пенсионерам и людям с ограниченными возможностями: постоянная скидка 15% на весь ассортимент, в т.ч. на палки для скандинавской ходьбы;
- любителям новых технологичных разработок: обувь «Пять пальцев» - Vibram Five Fingers со скидками 40-50%;
- человечеству: разнообразная одежда и обувь со скидками до 50%.
Все подробности о моделях и ценах на сайте.
Предоставляются дополнительные скидки:
- скидка по дисконтной карте «Манарага»: дисконтная карта 5% - 1%, дисконтная карта 7% - 2%, дисконтные карты 10% и 15% - 3%.
Ждем Вас в магазине «Манарага»:
Нижний Тагил, ул.Пархоменко, 22, (3435) 41-94-53.
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