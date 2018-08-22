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#домахорошо
Трое жителей Нижнего Тагила примут участие в эстафете огня Универсиады-2019
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое жителей Нижнего Тагила примут участие в эстафете огня Универсиады-2019

Сегодня, 22:20Спорт
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