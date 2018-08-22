Трое жителей Нижнего Тагила примут участие в эстафете огня Универсиады-2019

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Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Екатеринбурге пронесут 20 жителей Свердловской области. Среди них есть и трое тагильчан.
Сюжеты: Нижний Тагил
Эстафета огня зимней универсиады стартует в Международный день студенческого спорта – 20 сентября. А 17 ноября олимпийский огонь прибудет в Екатеринбург, где его пронесут по улице Ленина, от проспекта Мира до Вайнера и обратно.
Среди 20 факелоносцев-свердловчан есть три жителя Нижнего Тагила – параолимпийский чемпион по бегу Артём Арефьев, заслуженный тренер России по гребному слалому Ольга Гвоздева и депутат областного Заксобрания Елена Чечунова. Каждому из них предстоит пробежать 200 метров, сообщает «Тагильский рабочий».
Зимняя универсиада-2019 пройдёт со 2 по 12 марта в Красноярске. Стоит отметить, что ранее зимние универсиады ни в СССР, ни в России не проводились.
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