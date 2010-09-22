На чемпионате мира по футболу среди бездомных россияне лидируют

«Чемпионат мира по футболу среди бездомных проводится в восьмой раз, мыуже становились победителями в 2006 году в Кейптауне», - рассказалИТАР-ТАСС руководитель команды Аркадий Тюрин. По статистике, более 70 %участников предыдущих чемпионатов в итоге смогли нормализовать свойсоциальный статус. На этот раз в мировом турнире бездомных футболистовпринимает участие почти 60 команд, в том числе 12 женских.