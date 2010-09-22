На чемпионате мира по футболу среди бездомных россияне лидируют
22 сентября 2010, 16:15СпортОльга
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На проходящем чемпионате мира по футболу среди бездомных команда России заняла первое место в своей отборочной группе. Во вторник российская команда победила команду Швейцарии со счетом 9:3. В активе россиян сейчас 12 очков и 30 забитых мячей.
«Чемпионат мира по футболу среди бездомных проводится в восьмой раз, мыуже становились победителями в 2006 году в Кейптауне», - рассказалИТАР-ТАСС руководитель команды Аркадий Тюрин. По статистике, более 70 %участников предыдущих чемпионатов в итоге смогли нормализовать свойсоциальный статус. На этот раз в мировом турнире бездомных футболистовпринимает участие почти 60 команд, в том числе 12 женских.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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