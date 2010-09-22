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На чемпионате мира по футболу среди бездомных россияне лидируют
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На чемпионате мира по футболу среди бездомных россияне лидируют

22 сентября 2010, 16:15СпортОльга
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