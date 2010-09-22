Тагильские спортсмены показали высокий класс в ориентировании
Тагильские спортсмены показали высокий класс в ориентировании. Соревнования по спортивному ориентированию, прошедшие накануне, собрали 300 участников из Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
Среди мужчин в число призеров тагильчане не вошли. Первое место занял Юрий Казаков из Златоуста. Зато среди женщин сильнейшей стала мастер спорта тагильчанка Светлана Фомина. Бронзу также завоевала ориентировщица из Нижнего Тагила Ирина Тархова. Среди женщин-ветеранов ориентирования главный приз тоже достался тагильчанке Наталье Фрей. Легендарный тагильский спортсмен Валерий Маркин среди мужчин-ветеранов стал пятым.
Не подвели и молодые спортсмены. Среди юношей с большим преимуществом победил тагильчанин Яромир Вычегжанин. Среди девушек тагильская спортсменка Екатерина Акилова заняла второе место, уступив Татьяне Щербань из Каменска-Уральского. Среди девочек Ксения Пензина из Нижнего Тагила стала третьей.
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