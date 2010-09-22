Тагильские спортсмены показали высокий класс в ориентировании

Среди мужчин в число призеров тагильчане не вошли. Первое место занял Юрий Казаков из Златоуста. Зато среди женщин сильнейшей стала мастер спорта тагильчанка Светлана Фомина. Бронзу также завоевала ориентировщица из Нижнего Тагила Ирина Тархова. Среди женщин-ветеранов ориентирования главный приз тоже достался тагильчанке Наталье Фрей. Легендарный тагильский спортсмен Валерий Маркин среди мужчин-ветеранов стал пятым.