Команда биатлонисток из Свердловской области выиграла эстафету на чемпионате России

В состав команды вошли Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Спортсменки прошли дистанцию за за 1 час 12 минут 46,3 секунды, пробежав при этом три штрафных круга и допустив 13 промахов.