Команда биатлонисток из Свердловской области выиграла эстафету на чемпионате России
Сегодня, 13:42СпортФото: pixabay.com
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Биатлонистки из Свердловской области стали первыми в эстафете 4×6 км на летнем чемпионате России, сообщает ТАСС.
В состав команды вошли Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина. Спортсменки прошли дистанцию за за 1 час 12 минут 46,3 секунды, пробежав при этом три штрафных круга и допустив 13 промахов.
Второе место в эстафете заняла команда спортсменок из Ханты-Мансийского автономного округа, третье — команда Приволжского федерального округа. Соревнования проходят в Чайковском и завершаться 22 сентября.
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