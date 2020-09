Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков станет новым главным тренером «Томи».

Как заявил сам Кержаков, договоренность с клубом ФНЛ уже достигнута, и контракт может быть подписан на этой неделе, сообщает «Советский спорт». Ранее 37-летний Кержаков никогда не работал с клубами. С 2018 года он возглавляет юношескую сборную России. Отметим, что после десяти туров «Томь» набрала два очка в ФНЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда проведет 23 сентября с «Факелом» в Воронеже.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter