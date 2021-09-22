Радослав Ковач: «Спартак» спасет только Черчесов

Радослав Ковач: «Спартак» спасет только Черчесов
Радослав Ковач: «Спартак» спасет только Черчесов
Сегодня, 20:19СпортФото: pxhere.com
Экс-игрок красно-белых предложил кандидатуру бывшего главного тренера сборной России.

Бывший футболист московского «Спартака» Радослав Ковач считает, что красно-белых сможет спасти от неудачных результатов только экс-наставник сборной России Станислава Черчесов.

«Считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он - хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант. К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее», - приводит слова Ковача «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

Ранее Станислав уже работал главным тренером «Спартака» в сезоне 2007/08.

Напомним, что Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Вместе с командой он пробился в 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а на Евро-2020 не смог выйти из группы. На посту его сменил экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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