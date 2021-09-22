Радослав Ковач: «Спартак» спасет только Черчесов

«Считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он - хороший тренер, который провел прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант. К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее», - приводит слова Ковача «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.