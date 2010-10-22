За «Спутник» будет играть результативный нападающий из КХЛ
22 октября 2010, 16:12СпортАнка
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Руководство спортивного клуба «Спутник» ждет двадцатилетнего нападающего Александра Стрельцова, командированного из екатеринбургского «Автомобилиста».
В этом сезоне он сыграл за основную команду один матч, за молодежную – 9 матчей, набрав 13 очков. В «Спутнике» Стрельцов будет играть под номером 16. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», в расположение тагильского клуба Александр прибудет завтра и на следующей неделе с командой отправится в выездное турне на матчи с представителями Западной зоны.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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