За «Спутник» будет играть результативный нападающий из КХЛ

В этом сезоне он сыграл за основную команду один матч, за молодежную – 9 матчей, набрав 13 очков. В «Спутнике» Стрельцов будет играть под номером 16. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», в расположение тагильского клуба Александр прибудет завтра и на следующей неделе с командой отправится в выездное турне на матчи с представителями Западной зоны.