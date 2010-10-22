Женские прыжки на лыжах с трамплина могут включить в состав Олимпийских игр
22 октября 2010, 07:01СпортОльга
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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Александр Уваров рассказал о возможности включить женские прыжки на лыжах в программу Олимпийских игр в Сочи. Если идея будет одобрена, Нижний Тагил станет одной из главных тренировочных площадок по этой дисциплине в России.
Идею инициировали сборные США и Германии, но, поскольку Игры пройдут вРоссии, от нас зависит, включать новые виды или нет. Мы же не являемсялидерами в этом виде спорта, пока взяли время на раздумье», - цитируетУварова «Чемпионат.ру».
К тому же, отметил Президент Федерации, в России нет трамплинов, сертифицированныхМеждународной федерацией лыжного спорта. Первый появится в Нижнем Тагилевесной 2011 года, второй — в Чайковском в конце 2011 — начале 2012 года
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