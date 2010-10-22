Женские прыжки на лыжах с трамплина могут включить в состав Олимпийских игр

Идею инициировали сборные США и Германии, но, поскольку Игры пройдут вРоссии, от нас зависит, включать новые виды или нет. Мы же не являемсялидерами в этом виде спорта, пока взяли время на раздумье», - цитируетУварова «Чемпионат.ру».