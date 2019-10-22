ХК «Спутник» с обновлённым составом примет участие в первенстве Свердловской области
Нижнетагильская хоккейная команда «Спутник» с новым составом примет участие в первенстве Свердловской области в сезоне 2019/2020, сообщает АН «Между строк».
Новую команду возглавит Алексей Фетисов, несколько сезонов тренировавший хоккейный клуб в чемпионате ВХЛ. При этом руководитель МОО СК «Спутник» Игорь Перминов отмечает, что новая команда не является преемником профессионального ХК «Спутник».
Команда на 95% будет состоять из выпускников нашей школы. Уже начали подготовку к сезону, закупили обмундирование. Задача стоит амбициозная — выиграть первенство. Ну, а дальше посмотрим, может быть, и профессиональный хоккей у нас в городе возродится. Начинаем всё с нуля. Средний возраст игроков составит 20–22 года. Набирали тех, кто действительно хочет играть, ведь это не будет их основным заработком,рассказал Перминов.
Также за обновлённую команду будут выступать ветераны тагильского хоккея 38-летний Виталий Ситников и 40-летний Антон Алексеев.
В региональном первенстве, помимо «Спутника», примут участие команды «Кедр» (Новоуральск), «Синара» (Каменск-Уральский), «Спартаковец» (Екатеринбург), «Титан» (Верхняя Салда), «УрФУ-Спартаковец» (Екатеринбург) и «Энергия» (п. Рефтинский). Первая игра запланирована на 30 ноября — «Спутник» проведёт на домашней арене матч с «Титаном».