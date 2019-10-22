ХК «Спутник» с обновлённым составом примет участие в первенстве Свердловской области

Команда на 95% будет состоять из выпускников нашей школы. Уже начали подготовку к сезону, закупили обмундирование. Задача стоит амбициозная — выиграть первенство. Ну, а дальше посмотрим, может быть, и профессиональный хоккей у нас в городе возродится. Начинаем всё с нуля. Средний возраст игроков составит 20–22 года. Набирали тех, кто действительно хочет играть, ведь это не будет их основным заработком,рассказал Перминов.