Кто дает хорошие прогнозы на спорт?

Ярые болельщики переживают все взлеты и падения любимых спортсменов как свои собственные. А некоторые, следуя за своим азартом, начинают интересоваться различными спортивными прогнозами. И для этого работают целые сервисы, помогающие подобрать наиболее вероятные прогнозы спортивных соревнований.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных сайтов с некачественными или вовсе фальшивыми прогнозами, предлагаем небольшой ликбез и полезные советы в сфере спортивных прогнозов.

Избегайте прогнозов от псевдокапперов

Каппер или прогнозист — это человек, анализирующий различные данные о матчах и спортсменах, чтобы составить прогноз на будущие игры. Является ли человек настоящим специалистом или его мнению не стоит доверять — об этом расскажет статистика его прогнозов.

Изучением многочисленных данных о практикующих капперах занимается сервис. Там к прогнозированию за деньги допускаются только те аналитики, которые соответствуют высоким требованиям системы. В частности, их время работы в системе должно быть более нескольких месяцев, а проходимость сделанных прогнозов свыше 60%. Анонимные аналитики дают бесплатные прогнозы по ссылке https://rockasport.net/prognozy-besplatno.

Фото: https://rockasport.net/

И бесплатные, и платные прогнозы — ваш осознанный риск

Данные, которые публикуют неопытные или неудачливые капперы, имеют невысокую вероятность сбыться. Такие прогнозы лучше всего использовать совместно с собственным анализом ситуации.

Стоимость платных прогнозов устанавливает сам каппер, обычно это несколько десятков рублей за штуку. Доверие к мнению этих прогнозистов тем выше, чем лучше рейтинговые показатели на сайте.

Статистика об истории прогнозов от аналитиков отображается в режиме реального времени и дает возможность пользователю самостоятельно выбрать — доверять оценке будущего матча или нет.

Оценку аналитикам на RockaSport.net дают вовсе не люди — сами капперы или администраторы сервиса, а специальный математический алгоритм «Emma». Сервис имеет сертификат на используемый алгоритм, а он в свою очередь, благодаря постоянному обучению, становится все более точным в своих оценках прогнозистов.

Виды прогнозов

На сайте сервиса всегда можно увидеть как прогнозы на уже прошедшие спортивные матчи, так и на грядущие. Предлагаемые подборки прогнозов:

по видам спорта (например, прогнозы на футбол, баскетбол, хоккей и так далее),

по спортивным командам и спортсменам,

бесплатные и платные,

прошедшие и будущие.

Фото: https://rockasport.net/