Роспотребнадзор запретил «Спартаку» принимать «Ростов» со зрителями
Роспотребнадзор запретил «Спартаку» принимать «Ростов» со зрителями
Сегодня, 14:41СпортPhoto: pxhere.com
«Спартак» и ФК «Ростов» в 13-м туре чемпионата России 31 октября сыграют на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена» без зрителей.
«Спартак» в ответ на свой запрос в управление Роспотребнадзора по городу Москве получил предписание, согласно которому в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей, сообщает «Советский спорт».
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