Роспотребнадзор запретил «Спартаку» принимать «Ростов» со зрителями

«Спартак» и ФК «Ростов» в 13-м туре чемпионата России 31 октября сыграют на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена» без зрителей.

«Спартак» в ответ на свой запрос в управление Роспотребнадзора по городу Москве получил предписание, согласно которому в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Москве игра должна пройти без зрителей, сообщает «Советский спорт».

