Тагильские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по гребному слалому

Тагильские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по гребному слалому

Сегодня, 12:53Спорт
Спортсмены из Нижнего Тагила привезли с соревнований три медали, сообщает Федерация гребного слалома в России.

Соревнования среди юниоров до 19 лет прошли в Окуловке Новгородской области.

Нижний Тагил представляли юноши школы олимпийского резерва «Уралец».

В соревнованиях на каноэ, опередив более сорока соперников, «золото» получил Александр Харламцев.

Ростислав Ронжин стал третьим в экстрим-гонке на байдарке. Также в командных соревнованиях на байдарке тагильчане завоевали «бронзу».

Напомним, на первенстве России по гребному слалому среди юниоров до 24 лет, которое также проходило в Окуловке, тагильчане завоевали пять медалей.

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