Тагильские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по гребному слалому

Спортсмены из Нижнего Тагила привезли с соревнований три медали, сообщает Федерация гребного слалома в России.

Соревнования среди юниоров до 19 лет прошли в Окуловке Новгородской области. Нижний Тагил представляли юноши школы олимпийского резерва «Уралец». В соревнованиях на каноэ, опередив более сорока соперников, «золото» получил Александр Харламцев. Ростислав Ронжин стал третьим в экстрим-гонке на байдарке. Также в командных соревнованиях на байдарке тагильчане завоевали «бронзу». Напомним, на первенстве России по гребному слалому среди юниоров до 24 лет, которое также проходило в Окуловке, тагильчане завоевали пять медалей. Тагильские слаломисты привезли пять медалей с первенства России

