Тагильские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по гребному слалому

Соревнования среди юниоров до 19 лет прошли в Окуловке Новгородской области.
Нижний Тагил представляли юноши школы олимпийского резерва «Уралец».
В соревнованиях на каноэ, опередив более сорока соперников, «золото» получил Александр Харламцев.
Ростислав Ронжин стал третьим в экстрим-гонке на байдарке. Также в командных соревнованиях на байдарке тагильчане завоевали «бронзу».
Напомним, на первенстве России по гребному слалому среди юниоров до 24 лет, которое также проходило в Окуловке, тагильчане завоевали пять медалей.