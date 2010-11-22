Тагильчанка Вера Слугина попала в мировой женский рейтинг

Об этом сообщает сайт «Свердловский спорт». Россиянки Елена Савельева и Надежда Торлопова занимают первые места, а Вера Слугина из Нижнего Тагила - второе. Представительница СК «Спутник» Вера Слугина - мастер спорта международного класса, член сборной команды России, неоднократный победитель международных соревнований. Она является бронзовым призером Чемпионата Европы 2009 года, победителем Чемпионата России 2010 года. А два месяца назад на чемпионате мира по боксу в Бриджтауне Вера завоевала «серебро».