Тагильчанка Вера Слугина попала в мировой женский рейтинг
22 ноября 2010, 18:07СпортАнка
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Международная федерация любительского бокса опубликовала первый в истории мировой женский рейтинг.
Об этом сообщает сайт «Свердловский спорт». Россиянки Елена Савельева и Надежда Торлопова занимают первые места, а Вера Слугина из Нижнего Тагила - второе. Представительница СК «Спутник» Вера Слугина - мастер спорта международного класса, член сборной команды России, неоднократный победитель международных соревнований. Она является бронзовым призером Чемпионата Европы 2009 года, победителем Чемпионата России 2010 года. А два месяца назад на чемпионате мира по боксу в Бриджтауне Вера завоевала «серебро».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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