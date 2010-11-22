«Уралочка-НТМК» разбила хабаровский «Самородок»
Начало чемпионата России для наших волейболисток получилось сложным.
За две недели до первого матча капитан команды Евгения Артамонова получила травму и не смогла полноценно помочь одноклубницам. Состав команды пришлось кардинально перестраивать. Тем не менее, первую партию тагильчанки выиграли, хоть и с минимальным преимуществом 25:23, что, мягко говоря, не понравилось главному тренеру «Уралочки» Николаю Карполю. Разбор полетов в перерыве дал тагильчанкам заряд энергии до финального свистка. В последних партиях, которые закончились со счетом 25:19 и 25:17, волейболистки «Уралочки-НТМК» не давали соперницам подойти к ним ближе, чем на два очка. Изменения в составе не должны влиять на игру, заявил Николай Карполь.
Следующие два матча «Уралочка-НТМК» проведет дома - в нижнетагильском «Металлург-Форуме». В среду, 24 ноября в 18 часов состоится матч с «Ленинградкой». 27 ноября «Уралочка-НТМК» сыграет с «Протоном» из Саратовской области. Начало игры в 17.00. Добавим, что после окончания игр будут предоставлены автобусы для доставки болельщиков на Гальянку, Вагонку и до железнодорожного вокзала.
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