В Екатеринбурге пройдет открытый турнир России по художественной гимнастике. Выступят и тагильчанки

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменок от трех до 18 лет из Екатеринбурга (шесть школ художественной гимнастики), Волгограда, Казани, Йошкар-Олы, Ижевска, Владимира, Магнитогорска, Перми, Уфы, Тюмени, Новосибирска, Сыктывкара, Челябинска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Кирова, Лесного, Снежинска, Кургана, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.