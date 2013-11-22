В Екатеринбурге пройдет открытый турнир России по художественной гимнастике. Выступят и тагильчанки
В Екатеринбурге 23 и24 ноября в спортивном комплексе «Victory Спорт» пройдет ежегодный открытый турнир России по художественной гимнастике на призы первого заслуженного мастера спорта в истории художественной гимнастики России Лилии Назмутдиновой.
В соревнованиях примут участие около 400 спортсменок от трех до 18 лет из Екатеринбурга (шесть школ художественной гимнастики), Волгограда, Казани, Йошкар-Олы, Ижевска, Владимира, Магнитогорска, Перми, Уфы, Тюмени, Новосибирска, Сыктывкара, Челябинска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Кирова, Лесного, Снежинска, Кургана, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Как сообщили организаторы мероприятия, на торжественное открытие турнира приглашены министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Свердловской областной федерации волейбола Валерий Савельев, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Ирина Зильбер и первый мастер спорта в истории России по художественной гимнастике, четырехкратная абсолютная чемпионка СССР Лилия Назмутдинова.