Евгений Ловчев: Заболотный – пустышка. Может забить, только если мяч в него попадет

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ ЦСКА – «Сочи».

«Не считаю, что потери армейцев в обороне сильно повлияют на игру, – приводит «Советский спорт» слова Ловчева. – Георгий Щенников вернулся, Иван Обляков, Константин Кучаев и Федор Чалов тоже в сборной особой нагрузки не получили. Уверен, ЦСКА выиграет, а «Сочи» не забьет. Антона Заболотного я не считаю его хорошим нападающим. Пустышка – только если мяч в него попадет, может забить. В «Сочи» угроза исходит от одного человека – Кристиана Нобоа». Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 31 очко. «Сочи» расположился на пятой позиции (23).

