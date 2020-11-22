Евгений Ловчев: Заболотный – пустышка. Может забить, только если мяч в него попадет

Евгений Ловчев: Заболотный – пустышка. Может забить, только если мяч в него попадет

Сегодня, 23:30СпортPhoto: pxhere.com
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ ЦСКА – «Сочи».

«Не считаю, что потери армейцев в обороне сильно повлияют на игру, – приводит «Советский спорт» слова Ловчева. – Георгий Щенников вернулся, Иван Обляков, Константин Кучаев и Федор Чалов тоже в сборной особой нагрузки не получили. Уверен, ЦСКА выиграет, а «Сочи» не забьет.

Антона Заболотного я не считаю его хорошим нападающим. Пустышка – только если мяч в него попадет, может забить. В «Сочи» угроза исходит от одного человека – Кристиана Нобоа».

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 31 очко. «Сочи» расположился на пятой позиции (23).

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