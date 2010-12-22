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«Ижевская винтовка» в руках биатлонистки из Нижнего Тагила стреляет без промахов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ижевская винтовка» в руках биатлонистки из Нижнего Тагила стреляет без промахов

22 декабря 2010, 17:22СпортАнка
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