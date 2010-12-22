«Ижевская винтовка» в руках биатлонистки из Нижнего Тагила стреляет без промахов
22 декабря 2010, 17:22СпортАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Представительница нижнетагильского клуба «Спутник» Екатерина Крылаткова блестяще начала свое выступление во Всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка», которые проходят в столице Удмуртии.
В составе сборной Свердловской области тагильчанка завоевала серебро в эстафете 4х6 км. Екатерина Крылаткова без промахов преодолела свой второй этап. Свердловчанки лидировали почти до финиша, но все же ходом уступили соперницам из Тюмени. В программе соревнований еще две гонки – спринтерская и индивидуальная. По итогам «Ижевской винтовки» будет сформирована команда на январские этапы Кубка мира и Кубка Европы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей