«Ижевская винтовка» в руках биатлонистки из Нижнего Тагила стреляет без промахов

В составе сборной Свердловской области тагильчанка завоевала серебро в эстафете 4х6 км. Екатерина Крылаткова без промахов преодолела свой второй этап. Свердловчанки лидировали почти до финиша, но все же ходом уступили соперницам из Тюмени. В программе соревнований еще две гонки – спринтерская и индивидуальная. По итогам «Ижевской винтовки» будет сформирована команда на январские этапы Кубка мира и Кубка Европы.