«Спутник» Нижнего Тагила обыграл «Южный Урал»

Тагильчане первыми открыли счет: Виталий Жиляков на 18-й минуте точным кистевым броском забросил шайбу. В начале второго отрезка «Спутник» мог увеличить преимущество, но почти двухминутное большинство «пять на три» реализовать не удалось. Зато хозяева использовали возможность разыграть двух лишних на все сто, забив два гола с интервалом в полторы минуты. Подопечные Алексея Фетисова отыгрались в третьем периоде. На исходе 48-й минуты защитник Андрей Кузнецов отправил шайбу в сетку.