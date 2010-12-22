«Спутник» Нижнего Тагила обыграл «Южный Урал»
Хоккеисты «Спутника» в Орске одержали победу над местным «Южным Уралом».
Тагильчане первыми открыли счет: Виталий Жиляков на 18-й минуте точным кистевым броском забросил шайбу. В начале второго отрезка «Спутник» мог увеличить преимущество, но почти двухминутное большинство «пять на три» реализовать не удалось. Зато хозяева использовали возможность разыграть двух лишних на все сто, забив два гола с интервалом в полторы минуты. Подопечные Алексея Фетисова отыгрались в третьем периоде. На исходе 48-й минуты защитник Андрей Кузнецов отправил шайбу в сетку.
В итоге основное и дополнительное время завершились с ничейным результатом – 2:2, и победитель определился в серии послематчевых штрафных бросков. Решающий буллит исполнил Владимир Гапонов. Завтра хоккеисты «Спутника» также проведут матч на выезде – с челябинским «Мечелом». А домашние матчи состоятся 27 и 29 декабря с ангарским «Ермаком» и «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска. Начало в 18.30.
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