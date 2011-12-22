Соревнования среди юных тхэквондистов пройдут в Нижнем Тагиле

Соревнования по тхэквондо пройдут 25 декабря в спортивной школе № 2 (ул. Свердлова, 23).

Пхумсе наряду со спаррингами – одно из направлений тхэквондо. Такназывается набор показательных движений, комбинаций, применяемых вслучае нападения от одного и более человек.

Участие в соревнованиях примут 100 тхэквондистов в возрасте от 6 до 20 лет.

Первенство пройдет в 3-й раз. На соревнованиях выступят воспитанники«Федерации тхэквондо (ВТФ) г. Нижний Тагил», спортивной школы № 2 иотдельных тренеров, занимающихся обучением данному виду спорта.