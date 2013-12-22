Благотворительный матч: «Автомобилист» одержал победу над тагильским «Спутником»
Со счетом 2:6 завершился товарищеский матч между «Спутником» и «Автомобилистом». В сезоне Чемпионата Высшей хоккейной лиги 2013-2014 гг. это вторая товарищеская встреча между командами. В первой, которая прошла в ноябре, свердловчане проиграли «Спутнику» со счетом 4:1. 21 декабря КХЛовцы приехали за реваншем и отыгрались.
К слову, матч был благотворительным. Все вырученные средства пойдут на новогодние подарки в детские дома Нижнего Тагила. Поддержать детишек, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также «поболеть» за свою команду пришли чуть более тысячи зрителей – в том числе и болельщики из Екатеринбурга.
Этот матч преследовал две цели, – прокомментировал игру Председатель правления спортивного клуба «Спутник» Александр Смелик, – приобретение новогодних подарков для детских домов на вырученные средства от игры, и наработка игровой практики, так как у обеих команд был перерыв. Мы решили сыграть с командой КХЛ – пусть хоккеисты «Спутника» учатся у более сильных игроков. Также, мы хотели посмотреть игру своих новобранцев - нападающего Сергея Чистякова, 1990 года рождения, брата Вячеслава Чистякова. Сергей играл в последнее время в Усть-Каменогорске, но является воспитанником Екатеринбургской школы. Также мы взяли нападающего Константина Емелина из Тольятти. Сегодня еще играл Максим Яшин, переведенный «Автомобилистом» к нам из МХЛ. Еще, этот матч был запланирован для того, чтобы убедиться, стоит ли расставаться с теми двумя игроками, которые нас не устраивают.
После матча впечатлением об игре поделился воспитанник ХК «Спутник» Егор Журавлев, ныне - выступающий в составе «Автомобилиста»:
Играл в первый раз против «Спутника», очень необычно. Немного переживал, все-таки играю против своих ребят. Надеюсь, еще привыкну, это ведь не последний матч между командами. Касаемо болельщиков, думал, что сегодня их будет намного больше на трибунах, чем было.
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