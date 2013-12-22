Благотворительный матч: «Автомобилист» одержал победу над тагильским «Спутником»

К слову, матч был благотворительным. Все вырученные средства пойдут на новогодние подарки в детские дома Нижнего Тагила. Поддержать детишек, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также «поболеть» за свою команду пришли чуть более тысячи зрителей – в том числе и болельщики из Екатеринбурга.

Этот матч преследовал две цели, – прокомментировал игру Председатель правления спортивного клуба «Спутник» Александр Смелик, – приобретение новогодних подарков для детских домов на вырученные средства от игры, и наработка игровой практики, так как у обеих команд был перерыв. Мы решили сыграть с командой КХЛ – пусть хоккеисты «Спутника» учатся у более сильных игроков. Также, мы хотели посмотреть игру своих новобранцев - нападающего Сергея Чистякова, 1990 года рождения, брата Вячеслава Чистякова. Сергей играл в последнее время в Усть-Каменогорске, но является воспитанником Екатеринбургской школы. Также мы взяли нападающего Константина Емелина из Тольятти. Сегодня еще играл Максим Яшин, переведенный «Автомобилистом» к нам из МХЛ. Еще, этот матч был запланирован для того, чтобы убедиться, стоит ли расставаться с теми двумя игроками, которые нас не устраивают.