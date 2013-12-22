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Благотворительный матч: «Автомобилист» одержал победу над тагильским «Спутником»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Благотворительный матч: «Автомобилист» одержал победу над тагильским «Спутником»

22 декабря 2013, 11:30Спорт
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