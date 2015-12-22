Чемпионат России по фигурному катанию в Екатеринбурге увидят десятки стран мира

Мы видим огромный интерес к нашему чемпионату. Это говорит о том, что сборная России по фигурному катанию - безусловный мировой лидер, за выступлениями которой будут следить с пристрастием все страны. Для Свердловской области проведение этих соревнований очень важный факт, это повод показать наш регион с самой привлекательной стороны. Большое значение имеют детали подготовки. Наша задача сделать удобной площадку не только для спортсменов, но и для зрителей, чтобы им было комфортно наблюдать красивейшие выступления, мастерство фигуристов, и чтобы они с благодарностью вспоминали предоставленный комфорт и сервис заявил Леонид Рапопорт.

Первые участники чемпионата прилетают в Екатеринбург уже 22 декабря. Сейчас на основной арене соревнований - КРК «Уралец» полным ходом идут подготовительные работы, сотрудникам приходится трудиться круглосуточно, чтобы успеть подготовить лед к началу соревнований. 23 декабря назначены первые тренировки фигуристов.

Наши специалисты демонтируют борта, стекла, частично демонтируем и трибуны в соответствии с техническим заданием, предоставленным организаторами. Также демонтируются некоторые сиденья на тех местах, где будут установлены телевизионные камеры. Накануне началась покраска льда. Вместо хоккейной разметки наши специалисты нанесут символику чемпионата России. Кроме этого, также как и на тренировочной арене, мы изменим температуру льда, чтобы он стал пластичнее и мягче в соответствии с требованиями Федерации фигурного катания России рассказал главный инженер КРК «Уралец» Евгений Паничкин.

На чемпионат России аккредитовано рекордное количество прессы - порядка 150 представителей СМИ, как российских, так и зарубежных.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Екатеринбурге с 23 по 27 декабря 2015 года на площадке КРК «Арена Уралец» (ул.Большакова, 90). Ожидается, что на соревнования приедут лучшие фигуристы страны, включая знаменитых земляков: Юлию Липницкую и Максима Ковтуна. Организаторы чемпионата ожидают порядка 300 спортсменов, тренеров и судей, а также большого количества зрителей из числа любителей фигурного катания. Жеребьевка спортсменов пройдет 23 декабря на площадке Театра юного зрителя в Екатеринбурге.

Имена чемпионов России будут известны в субботу 26 декабря. Стоит отметить, что победители соревнований будут защищать честь страны на чемпионате Европы по фигурному катанию в Братиславе в конце января 2016 года.

Отметим, впервые возможность проведения чемпионата России губернатор Евгений Куйвашев обсудил в марте этого года на встрече с президентом федерации фигурного катания на коньках России, олимпийским чемпионом Александром Горшковым и гендиректором федерации Александром Коганом. Тогда Александр Горшков поблагодарил Евгения Куйвашева за внимание к фигурному катанию, за создание условий для подготовки спортсменов.

По словам Леонида Рапопорта, выбор Свердловской области, как принимающей чемпионат, связан с тем, что сейчас на Среднем Урале идет активное развитие школы фигурного катания. В 2014 году в области было сдано шесть ледовых объектов, и это придало дополнительный импульс развитию и хоккея, и фигурного катания.