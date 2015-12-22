Дакар-2016: екатеринбуржец проедет почти 10 тысяч километров на квадроцикле

В течение двух недель ему предстоит проехать 9 тысяч 332 километра пути, из которых 4 тысячи 701 километр будет скоростным, а в среднем за день спортсмен будут преодолевать по 700-800 километров.

Наиболее трудной будет середина пути, когда средняя высота прохождения дневных маршрутов преодолеет отметку в 2 тысячи метров над уровнем моря. Ожидаются перепады температур от плюс 4 до плюс 45 градусов. Сергей Карякин - первый и пока единственный российский участник легендарного ралли-рейда Dakar в зачете Quad (квадроциклы).

Ралли-марафон Dakar по праву считается одним из сложнейших в мире. В списке участников предстоящего соревнования - 354 экипажа из шестидесяти стран. Россию на Латиноамериканском континенте с 3 по 16 января будут представлять сильнейшие спортсмены - обладатели Кубка мира FIM 2014 года Владимир Васильев и Константин Жильцов (зачет Car) и четыре экипажа команды «КАМАЗ-мастер» (Truck). И лишь один участник в зачете Quad (квадроциклы), спортсмен из столицы Урала Сергей Карякин.

Это третий марафон для екатеринбуржца, и на этот раз он впервые сам занимался подготовкой техники (в прошлые годы техникой занимались французские специалисты). На гонку он поедет вместе со своей командой AIRON racing team.

В 2014 году Сергей Карякин стал первым россиянином в зачете Quad. Он не только показал отличный результат, но и смог выиграть один из сложнейших спецучастков, что за 37-летнию историю соревнования удавалась сделать только четырем экипажам из России.