Кубок главы города по хоккею с мячом пройдёт в Нижнем Тагиле
22 декабря 2015, 14:30Спортoffice@tagilcity.ru
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12-летние хоккеисты из Богдановича, Полевского, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Среднеуральска, Краснотурьинска и Сухого Лога покажут мастерство на 4 открытом турнире по хоккею с мячом на Кубок главы города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Турнир пройдет в рамках первенства области и станет отборочным этапом на Кубок России по хоккею с мячом. Соревнования пройдут с 23 по 27 декабря на стадионе «Юность». На торжественное открытие, которое состоится завтра в 14.00, приглашён почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков.
В соревновательные дни состязания на льду будут проходить с 9 до 16 часов. Закрытие турнира 27 декабря в 15.30.
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