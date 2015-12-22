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Кубок главы города по хоккею с мячом пройдёт в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кубок главы города по хоккею с мячом пройдёт в Нижнем Тагиле

22 декабря 2015, 14:30Спортoffice@tagilcity.ru
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