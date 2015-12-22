Кубок главы города по хоккею с мячом пройдёт в Нижнем Тагиле

Турнир пройдет в рамках первенства области и станет отборочным этапом на Кубок России по хоккею с мячом. Соревнования пройдут с 23 по 27 декабря на стадионе «Юность». На торжественное открытие, которое состоится завтра в 14.00, приглашён почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков.