15-летняя школьница стала первым за 12 лет гроссмейстером в Свердловской области

Нужный норматив школьница выполнила, выиграв в заключительном туре международного турнира «Декабрьские вечера» в Челябинске, где набрала шесть очков из девяти. Кроме того, Лея за последние 12 лет стал первым гроссмейстером области и первой женщиной-гроссмейстером с 2005 года.