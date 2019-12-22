15-летняя школьница стала первым за 12 лет гроссмейстером в Свердловской области
Сегодня, 20:04СпортФото: pixabay.com
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15-летняя Лея Гарифуллина из Екатеринбурга получила звание гроссмейстера — высшее шахматное и шашечное звание, сообщается на на официальном сайте Федерации шахмат Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Нужный норматив школьница выполнила, выиграв в заключительном туре международного турнира «Декабрьские вечера» в Челябинске, где набрала шесть очков из девяти. Кроме того, Лея за последние 12 лет стал первым гроссмейстером области и первой женщиной-гроссмейстером с 2005 года.
Тренер Гарифуллиной отметил, что на турнире она была единственной девочкой среди мужчин. Сейчас они планируют подать документы на присвоение высшего звания.
Ранее Лея Гарифуллина стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет.
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