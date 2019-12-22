Тагильчанин занял второе место на этапе Кубка России по лыжному двоеборью
Сегодня, 11:14СпортФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле прошел третий этап Кубка России по лыжному двоеборью среди мужчин — трамплин и гонка на 10 километров, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Первое место в соревнованиях занял Александр Миланин из Магаданской области. Вторым стал тагильчанин Дмитрий Гельвиг из школы олимпийского резерва «Аист». После прыжков с трамплина он был на девятом месте.
Третий результат по итогам двух дисциплин у Константина Абрамова из Московской области.
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