Тагильский ХК «Спутник» уступил в серии буллитов новоуральской команде «Кедр»
Сегодня, 14:05СпортФото: vk.com/sputnik_nt
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Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила проиграл «Кедру» из Новоуральска, прервав тем самым серию из трех побед в областном первенстве, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильская команда уступила новоуральцам в серии буллитов со счетом 4:5. Дважды у «Спутника» шайбу забросил Артем Захаров. Еще по одной — Сергей Попов и Александр Гиберт.
Несмотря на проигрыш, «Спутник» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 10 очков. Ранее тагильчане провели без проигрыша три игры, обыграв «Титан» из Верхней Салды, екатеринбуржский «УрФУ-Спартаковец» и «Энергию» из Рефтинского. У «Кедра» в активе лишь одна победа — над «Спартаковцем».
Следующая игра тагильской команды пройдет 28 декабря с «Синарой» из Каменска-Уральского.
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