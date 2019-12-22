Тагильский ХК «Спутник» уступил в серии буллитов новоуральской команде «Кедр»

Тагильская команда уступила новоуральцам в серии буллитов со счетом 4:5. Дважды у «Спутника» шайбу забросил Артем Захаров. Еще по одной — Сергей Попов и Александр Гиберт.

Несмотря на проигрыш, «Спутник» продолжает оставаться лидером в турнирной таблице, набрав 10 очков. Ранее тагильчане провели без проигрыша три игры, обыграв «Титан» из Верхней Салды, екатеринбуржский «УрФУ-Спартаковец» и «Энергию» из Рефтинского. У «Кедра» в активе лишь одна победа — над «Спартаковцем».