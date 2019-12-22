В Екатеринбурге начались два международных танцевальных турнира
Сегодня, 13:44СпортФото: страница Чемпионата мира по танцам в Екатеринбурге «ВКонтакте»
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Лучшие танцевальные пары мира выступят на двух турнирах, которые пройдут в Екатеринбурге с 21 декабря, сообщает департамент иформполитики Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В чемпионате мира по профессиональным танцам выступают 23 пары из Великобритании, Новой Зеландии, США, Финляндии, ЮАР, Японии, Китайского Тайпея и России. Программа участников состоит из 10 танцевальных номеров.
От России на турнире будут соревноваться двукратные чемпионы мира, чемпионы Европы Николай Говоров и Евгения Толстая и финалисты чемпионатов мира Дмитрий Накостенко и Алина Ощепкова.
Кроме того, в столице Урала пройдет чемпионат Евро-Азиатского танцевального совета, в котором примут участие 90 пар их различных стран мира.
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