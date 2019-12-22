В Екатеринбурге начались два международных танцевальных турнира

В чемпионате мира по профессиональным танцам выступают 23 пары из Великобритании, Новой Зеландии, США, Финляндии, ЮАР, Японии, Китайского Тайпея и России. Программа участников состоит из 10 танцевальных номеров.

От России на турнире будут соревноваться двукратные чемпионы мира, чемпионы Европы Николай Говоров и Евгения Толстая и финалисты чемпионатов мира Дмитрий Накостенко и Алина Ощепкова.