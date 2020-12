Житель Нижнего Тагила занял призовое место на всероссийском турнире по боксу.

В Москве прошел турнир, посвященный памяти советского боксера и тренера Николая Королева и бойцам спецназа, представляющим данный вид спорта. Воспитанник нижнетагильской спортивной школы «Тагилстрой» Алексей Кузин завоевал «бронзу» в соревнованиях класса «А». В состязании принял участие 31 боксер в весовой категории до 69 килограмм. Напомним, 7 декабря сообщалось о спортсменах из Нижнего Тагиле, которые выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств России RF-MMA/Ориентал. Спортсмены-тагильчане выиграли Кубок Федерации смешанных боевых искусств России

