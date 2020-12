Португалец Леонарду Жардим готов возглавить московский «Спартак».

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат». По данным источника, 46-летний специалист встретился с руководством красно-белых и заявил, что хочет получить контракт на шесть млн евро в год. Отмечается, что бывший тренер «Монако» является фаворитом в списке россиян, однако, его требования могут сорвать подписание договора. Ранее стало известно, что нынешний наставник «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт и может покинуть команду этой зимой.

