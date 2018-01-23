Свердловчанин Антон Шипулин получил запрет на участие в Олимпийских играх

Биатлонист Антон Шипулин и ряд других российских спортсменов не допущены к участию в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Информация об этом поступила от Международного олимпийского комитета.

Как сообщают «Известия», Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие спортсмены не были замечены в историях, связанных с употреблением допинга. Представители Олимпийского комитета России сделали официальный запрос в МОК о причинах отстранения российских спортсменов от участия в главном мировом спортивном состязании.

В конце декабря стало известно, что 11 не допущенных к участию в Олимпийских играх лыжников России также будут отстранены и от участия в международных соревнованиях.