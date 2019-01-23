149 жителей ГГО приняли участие в I этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО
Сегодня, 06:30СпортФото: Официальный сайт ГГО
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19 января в селе Николо-Павловское прошел первый этап фестиваля комплекса ГТО. Сдать нормативы могли жители Горноуральского городского округа.
Сюжеты: Пригород
149 человек из 6 территориальных администраций приняли участие в мероприятии. В организованное для фестиваля жюри вошли специалисты Центра тестирования, двух школ, а также восемь волонтеров. Всего в составе судейской коллегии были 13 человек.
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Участники пробовали свои силы в испытаниях в соответствии с возрастными категориями. После того, как результаты обработают, они попадут в единую систему ВФСК ГТО. Участники, чьи результаты будут выше остальных, будут представлять округ в областном этапе фестиваля, который пройдет на ГЛК «Гора Белая», сообщается на Официальном сайте ГГО.
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