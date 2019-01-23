149 жителей ГГО приняли участие в I этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО

149 человек из 6 территориальных администраций приняли участие в мероприятии. В организованное для фестиваля жюри вошли специалисты Центра тестирования, двух школ, а также восемь волонтеров. Всего в составе судейской коллегии были 13 человек.

Участники пробовали свои силы в испытаниях в соответствии с возрастными категориями. После того, как результаты обработают, они попадут в единую систему ВФСК ГТО. Участники, чьи результаты будут выше остальных, будут представлять округ в областном этапе фестиваля, который пройдет на ГЛК «Гора Белая», сообщается на Официальном сайте ГГО.