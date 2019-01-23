Тагильский спортсмен примет участие в первенстве мира по лыжному спорту
Сегодня, 12:56СпортФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спортсмен из Нижнего Тагила 16-летний Михаил Пуртов примет участие в первенстве мира по лыжным видам спорта в Финляндии.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 января в Финляндии стартует юниорское первенство мира по лыжным видам спорта. Россию в составе сборной представит воспитанник школы олимпийского резерва «Аист» Михаил Пуртов.
Другая представительница «Аиста» из Нижнего Тагила Алина Бородина приняла участие в этапе Континентального Кубка среди женщин в Словении. Спортсменка заняла 8-е место, информирует «Тагильский рабочий».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей