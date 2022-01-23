Документальный фильм о бесплатном боксе для детей вышел в Нижнем Тагиле

Клуб единоборств боксера Антона Шомина в Сухоложском поселке работает с 2014 года и обучает боксу людей всех возрастов, его особенностью является то, что для детей с самого открытия клуба занятия проводятся бесплатно.
Тренер в первую очередь должен объяснить ребенку, что пока он не будет выполнять требования тренера, он своих целей и задач не добьется. Пока ребенок не выполнит то, что я хочу, я от него просто не отстану,рассказывает Антон.
Не все выдерживают этот темп, признается он, остаются только те, кто действительно хочет и готов вкладывать силы в занятия.
Дети-ученики клуба успешно выступают на различных соревнованиях. Так, в декабре минувшего года ученица «Квазара» Мелания Мазина одержала победу в областном первенстве по боксу среди девушек 2008–2009 года рождения и завоевала путевку на окружные соревнования.
Главная цель в боксе — это не первые места на соревнованиях, а, чтобы ребенок закалился, и потом в жизни ему было легче преодолевать различные сложности,подчеркивает Антон.