Документальный фильм о бесплатном боксе для детей вышел в Нижнем Тагиле

Документальный фильм о бесплатном боксе для детей вышел в Нижнем Тагиле
Документальный фильм о бесплатном боксе для детей вышел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:44СпортФото: Скриншот из фильма "Тренер"
Фильм о бесплатном боксе для детей и подростков в клубе «Квазар» вышел в Нижнем Тагиле.

Клуб единоборств боксера Антона Шомина в Сухоложском поселке работает с 2014 года и обучает боксу людей всех возрастов, его особенностью является то, что для детей с самого открытия клуба занятия проводятся бесплатно.

Тренер в первую очередь должен объяснить ребенку, что пока он не будет выполнять требования тренера, он своих целей и задач не добьется. Пока ребенок не выполнит то, что я хочу, я от него просто не отстану,рассказывает Антон.

Не все выдерживают этот темп, признается он, остаются только те, кто действительно хочет и готов вкладывать силы в занятия.

Дети-ученики клуба успешно выступают на различных соревнованиях. Так, в декабре минувшего года ученица «Квазара» Мелания Мазина одержала победу в областном первенстве по боксу среди девушек 2008–2009 года рождения и завоевала путевку на окружные соревнования.

Главная цель в боксе — это не первые места на соревнованиях, а, чтобы ребенок закалился, и потом в жизни ему было легче преодолевать различные сложности,подчеркивает Антон.

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