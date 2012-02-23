Футболисты «Уральца» проведут предсезонный сбор в Перми
23 февраля 2012, 12:04СпортОльга
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Сегодня наша команда отправляется на тренировочную базу ФК «Амкар», где проверит свои силы на учебно-тренировочном сборе с пятью другими командами второго дивизиона и третьей Лиги.
Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе «Уральца», в Перми тренерский штабтагильчан проверит пять новичков, которые, возможно, примут участие вПервенстве. По словам президента ФК «Уралец» Владимира Подласа, ужеизвестно, что из состава команды уйдут несколько опытных игроков, в томчисле голкипер Андрей Майданов, который большую часть спортивной карьерыпосвятил «Уральцу».
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