Футболисты «Уральца» проведут предсезонный сбор в Перми

Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе «Уральца», в Перми тренерский штабтагильчан проверит пять новичков, которые, возможно, примут участие вПервенстве. По словам президента ФК «Уралец» Владимира Подласа, ужеизвестно, что из состава команды уйдут несколько опытных игроков, в томчисле голкипер Андрей Майданов, который большую часть спортивной карьерыпосвятил «Уральцу».