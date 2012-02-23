Свердловчане триумфально выступили на первенстве России по армспорту

Кроме того, четверо свердловчан по результатам соревнования получили «путевку» в российскую сборную. Всего в Раменском соревновались 25 армрестлеров из Свердловской области, это 70% от общего числа спортсменов сборной УрФО. В общем зачете наша сборная заняла второе командное место.