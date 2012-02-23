Свердловчане триумфально выступили на первенстве России по армспорту
23 февраля 2012, 16:18Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Выступление свердловчан на юниорском первенстве России по армспорту в подмосковном Раменском завершилось рекордным количеством наград. Спортсмены завоевали 12 медалей, из них 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.
Кроме того, четверо свердловчан по результатам соревнования получили «путевку» в российскую сборную. Всего в Раменском соревновались 25 армрестлеров из Свердловской области, это 70% от общего числа спортсменов сборной УрФО. В общем зачете наша сборная заняла второе командное место.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей