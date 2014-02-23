Турнир по армрестлингу «Железный воин» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Организаторами турнира выступили Нижнетагильская федерация армспорта, 9 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» и Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия. Всего в состязании приняли участие 58 человек.

Соревнования проходили по 4 весовым категориям: до 65, до 75, до 90 и свыше 90 кг. В категории до 75 кг 1-е место по праву досталось Николаю Щибрику из 36-й пожарной части 4 ОФПС. В категории до 90 кг Андрей Хомяков из 12-й пожарной части занял 2-ое место, Евгений Николаев из 11 пожарной части 9 ОФПС занял 3-е место. Среди тяжеловесов Артем Гулящев из 11-й пожарной части занял 2-е место.

Призер в категории свыше 90 кг Артем Гулящев отметил:

Для достижения наилучшего результата в армрестлинге важна всесторонняя атлетическая тренировка, скорость, сноровка, выносливость. Именно этими качествами и обладают участники турнира. Борьба таких масштабов проходит у нас уже второй год. Я считаю, что подобные мероприятия объединяют коллективы всех подразделений и учат соревноваться на достойном уровне.

Фото с сайта mchs.ru